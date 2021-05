Maman – Un livre tout en rondeur pour expliquer la grossesse aux enfants - IDBOOX

C’est un livre si simple et tellement complexe. Maman d’Anna Llenas est un nouveau petit bijou de la littérature jeunesse.

Maman, c’est un album coloré, découpé, tout en douceur. Poétique et craquant par sa générosité, ce livre explique aux petits comment se passe la grossesse pendant 9 mois.



Avec des illustrations simples et parlantes pour les enfants, l’auteure les emporte dans le beau voyage de la création d’une vie. Les pages se superposent les unes sur les autres pour former le ventre rond d’une future maman. Les mots ressemblent à des Haïkus. On baigne dans un océan de douceur.



Poétique, sensible et doux comme un bébé, Maman permet d’aborder le sujet de la grossesse avec l’enfant. C’est aussi un très beau livre à offrir à une future maman.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Découvrez tout un univers de lecture pour les 0 – 16 ans ici