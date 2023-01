Même pas mal, le livre remède aux bobos

« Ouainnnnnnnnnnn je suis tombéeeeeeeeeeeeeeeee, j’ai maaaaaaaaal » en tant que parents combien de fois avez-vous dû gérer cette situation ?

Pas évident parfois de trouver les bons mots pour « dédramatiser » la situation suite à une chute de vélo, ou sur des graviers méchants.

Sara Gavioli vient au secours des parents avec l’album Même pas mal. Avec humour, finesse et imagination elle dégonfle et soigne les bobos des enfants. L’objectif n’est pas de tourner le dos au BOBO mais au contraire d’en tenir compte tout en montrant aux petits le niveau de gravité.



Pertinent et redoutable, cet ouvrage publié chez Seuil Jeunesse et destiné aux enfants à partir de 2 ans est à garder dans toutes les pharmacies … heu pardon… dans toutes les bibliothèques familiales !

