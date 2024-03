Mes deux chez-moi, un livre pour parler aux enfants de la garde alternée et du divorce

Amélie Antoine signe “Mes deux chez-moi,” un livre pour aborder le divorce et la garde alternée auprès des enfants.

Publié chez Casterman, l’autrice nous guide à travers le quotidien d’une petite fille qui partage sa semaine entre son papa et sa maman.

Avec finesse, elle aborde le sujet de la garde alternée, une réalité pour des millions d’enfants de parents divorcés ou séparés.

La garde alternée – Un sujet sensible

Une semaine sur deux, chez papa ou maman, la petite fille s’adapte. Elle a deux maisons qu’elle aime et ses habitudes aussi.



Elle adore ses parents et chacun d’eux l’adore à sa manière. Chez papa et maman, les activités diffèrent, mais quand la fillette est avec l’un, l’autre lui manque.

Heureusement, la visio permet de rester connectés, et elle sait que se séparer, c’est aussi mieux se retrouver !



Amélie Antoine, épaulée par les illustrations drôles et adorables d’Edith Chambon, nous offre une histoire touchante.

Mes deux chez-moi éclaire les enfants qui peuvent parfois avoir du mal à vivre cette situation complexe de la garde alternée.

Avec tendresse, humour et brio, on se laisse emporter par le rythme de l’histoire et l’atmosphère rassurante du livre.

L’autrice confie : “Je suis très émue que Mes deux chez-moi s’envole vers d’autres foyers, d’autres petits cœurs ballottés au rythme des semaines paires et impaires.”

De notre côté, nous remercions Amélie d’avoir mûri cette histoire pendant plusieurs années pour nous offrir un album sur un sujet important qui touchera autant les grands que les petits.

Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

