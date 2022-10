Mes grands-parents et moi un cahier d’activités pour garder le lien

« Mes grands-parents et moi » de Marine Gérald De Malartic illustré par Olivier Latyk est un cahier d’activités original publié chez Bayard Jeunesse.

Questions, dessins, listes à cocher, secrets qu’on partage, photos à coller, recettes à échanger…ce cahier a pour objectif d’approfondir et de stimuler l’échange entre les aînés et leurs petits-enfants.

La famille, la maison, l’école, les vacances, les confidences sont les différents temps proposés dans ce cahier.



Chacun écrit, répond aux interrogations de l’autre, échange des souvenirs et crée ainsi un lien indéfectible qui sera consigné dans Mes grands-parents et moi. Ce cahier une fois terminé, pourra être gardé et réouvert seul ou en famille pour faire perdurer le souvenir de moments d’échanges uniques.



Bien entendu ce livre d’activités ne vient pas supplanter LA relation entre enfants et grands-parents, il vient la compléter de façon ludique et originale. C’est un dialogue différent qui s’installe où chacun raconte, échange, dessine dans une ambiance conviviale.

Si vous êtes grands-parents, courrez acheter ce cahier il sera parfait pour compléter les merveilleux moments passés avec les enfants pendant les vacances par exemple.

