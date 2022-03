Mes livres Zozos des bouquins en tissu trop marrants pour les bébés - IDBOOX

Mes livres Zozos est une toute nouvelle collection de livres tout en tissu pour les bébés.



On a littéralement craqué sur Zozo Dormeur et Zozo Glouton de Bruno Douin (ed. Milan).

Ces deux livres Zozos sont totalement loufoques et on adore ! L’enfant pourra les manipuler, les câliner et même s’en servir comme doudou tant ils sont doux et ludiques.



Ils ont des trognes trop drôles, des petits sourires malicieux, des petits pieds et sont tout doux ! Ils sont aussi, une très bonne introduction à la lecture pour les petits. Les textes sont aussi trop mimi, ils sont courts et amusants.

Zozo Glouton est un petit ogre qui adooooore manger, quant à Zozo Dormeur, comme son nom l’indique, son activité préférée c’est faire dodo !



Drôles, attachants, originaux avec des couleurs qui claquent, Les Zozos vont devenir des amis dont les enfants ne voudront plus se séparées. Bien entendu les tissus utilisés pour la conception des Zozos sont tous homologués et ne comportent pas de risque pour la santé.

