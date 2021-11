Mon 1er Atlas Monde  – 197 pays expliqués aux enfants

Mon 1er Atlas Monde permet aux enfants de découvrir notre planète de façon ludique et passionnante.

Ce gros livre est plus qu’un planisphère, il apporte aux juniors une myriade d’infos sur 197 pays. USA, Inde, Brésil, Togo…, ce voyage au pays de la géographie pointe les spécificités de chaque pays.

On y apprend les données de base comme la population et la superficie des pays, mais cet atlas va plus loin. Des petits cartouches expliquent les traditions, la cuisine, dévoilent les personnages célèbres et des anecdotes locales etc.

Abondamment illustré, Mon 1er Atlas du Monde, colle parfaitement aux envies des petits curieux qui seront sûrement un jour de parfaits globe-trotters ! Mais en attendant, ils vont devenir incollables en géographie et en ethnologie, sympa n’est-ce pas ?

Mon 1er Atlas du monde Ed. (Quelle Histoire Aventures) est un livre qui accompagne l’enfant pendant longtemps tout en laissant une part au rêve.

Lecture conseillée à partir de 7 ans

