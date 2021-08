Mon petit château de Versailles un livre musical destiné aux petits mélomanes - IDBOOX

“Mon petit château de Versailles en musique” est un livre cartonné, grâce à ses puces sonores intégrées dans les pages, cet album devient musical.



Les éditions Gründ en partenariat avec le château de Versailles ont pensé aux enfants.

Cette visite de l’emblématique château permet à la fois de découvrir les pièces du palais (la chambre du roi, la chapelle, la galerie des glaces…) mais aussi d’écouter des extraits musicaux qui évoquent leur ambiance.



Marin Marais, Lully, Marc-Antoine Charpentier, Couperin, J.P. Rameau … ces musiciens ont tous composé pour le roi Soleil. Les jeunes mélomanes entendront donc « Arabesque », Forlane rondeau » ou encore la « Marche de la cérémonie des turcs ».



Dans ce livre, Emilie Collet et Séverine Cordier ont créé une composition illustrée musicale et ludique. Les enfants découvrent le château de Versailles, font connaissance avec les us et coutumes de la Cour, se familiarisent avec les instruments de l’époque.



“Mon petit château de Versailles en musique”, est une belle introduction à l’histoire et à la musique. Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

(Livre conseillé de 0 à 3 ans)

Découvrez notre rubrique dédiée à la jeunesse