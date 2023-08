Monsieur Mercure, un album pour sensibiliser au changement climatique

“Monsieur Mercure et moi” est un album d’actualité pour sensibiliser petits et grands aux changements de température et à l’esprit solidaire qui doit les accompagner.

Ce livre de Marie-Anne Abesdris aux Editions Frimousse est d’actualité. Il sensibilise petits et grands aux changements de température et à l’esprit solidaire qui doit les accompagner.

Comme le caméléon, Mercure change de couleur mais lui c’est en fonction de la température ambiante. C’est très pratique pour la narratrice qui de sa fenêtre l’observe et elle choisit sa tenue vestimentaire en fonction de la couleur.

Mais un jour Monsieur Mercure est tout rouge et reste tout rouge toute la journée. La narratrice voit bien qu’il se passe quelque chose. Il n’a pas l’air bien, on dirait qu’il étouffe.

Elle va intervenir avec ses amis-es et amener l’amener se rafraichir près d’une rivière, puis ils le mettent à l’ombre d’un sous-bois.



Pendant que M. Mercure reprend un peu de ses couleurs, les enfants vont lui faire découvrir les bienfaits de la nature. Ils expliquent que la reconnexion avec la nature est un des moyens de pallier à ce réchauffement climatique. Une belle amitié se noue entre eux. Ils ramènent Mercure chez lui.

Ce dernier leur propose des gâteaux de toutes les couleurs pour les remercier. La soirée se passe à regarder les étoiles et pour terminer chacun rentre chez soi, avec la satisfaction d’avoir passé une belle et bonne journée ensemble.

Un outil parfait pour aborder le sujet de l’écologie

Le récit est clair avec des illustrations qui accompagnent très bien le discours. Cette histoire ne peut nous laisser indifférent, car Monsieur Mercure ressent le réchauffement climatique dans sa chair, comme chacun d’entre nous. Il est intemporel et universel. Il représente à la fois le climat, et l’humain qui se trouve à côté de chez soi ou de l’autre côté de la planète.



Un album qui aborde le changement climatique et ses effets d’une façon explicite pour les enfants et met bien en évidence que les enfants ont des petites solutions qu’il faudrait suivre en tant qu’adulte et citoyen.

Ce récit est plein d’espoir à conseiller dès 5 ans.

