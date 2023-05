Murdo et Merveilleux corps deux livres pour les enfants curieux !

Avis aux enfants curieux et qui aiment les enquêtes. Voici deux livres destinés aux lecteurs dès 6 ans qui promettent des moments passionnants !

Nous avons choisi : Murdo : une enquête timbrée d’Alex Cousseau et Eva Offredo (Seuil Jeunesse) et Merveilleux corps de Jane Wilsher et Andrés Lozano (La Martinière Jeunesse).

Murdo : une enquête timbrée

A propos du livre

Murdo est un adorable yéti qui vit dans l’Himalaya, entouré de ses amis marmottes, libellules, araignées et yacks…

Un jour, il décide de se construire une boîte aux lettres et d’envoyer des courriers ici et là : à ses amis, bien sûr, mais aussi au soleil, à la lune, au silence et au vent… Parfois, il lui arrive de s’écrire à lui-même.

Mais voilà qu’un mystérieux facteur se met à transporter les courriers et que les destinataires se mettent à y répondre. Qui est le facteur ? Une grande enquête commence… que l’enfant pourra mener avec notre héros, au fil de la lecture.



Pourquoi le lire ?

Ce livre est un peu déjanté et on adore ! Les illustrations, les courriers et le rythme de l’histoire invitent le lecteur à se plonger dans une enquête passionnante !

On s’amuse beaucoup et après la lecture on a une envie : envoyer des lettres à la terre entière et même aux arbres !

Murdo est un livre original à lire et à relire sans modération !

Pour vous procurer le livre cliquez ici ou cliquez ici

Merveilleux corps

A propos du livre

T’es-tu déjà demandé ce qui se passait à l’intérieur du corps humain ?

Respirer, s’étirer, penser, hoqueter… Sous la peau, tes organes sont au travail 24 heures sur 24. Et quel travail ! Pour découvrir comment fonctionne le corps humain et à quel point il est stupéfiant, utilise la loupe magique incluse dans ce livre. Elle te révélera alors quelle partie du cerveau contrôle ta mémoire, comment tes muscles te font bouger et, même, comment la pizza se transforme en caca.



Pourquoi le lire ?

Merveilleux corps est un livre participatif, amusant et sérieux. Le lecteur découvre de façon ludique les différents organes du corps humain. L’ouvrage répond aux questions qu’on se pose sur le corps avec finesse et pertinence.

Les poumons, les oreilles, les dents … tout est passé en revue. Pour chaque partie l’enfant est invité à chercher et à trouver des réponses. Et puis, il y a la loupe ! Celle-ci se trouve sur la page de garde. On la sort de son étui et quand la loupe magique est représentée dans le livre il faut l’utiliser. Elle révèle l’intérieur du corps c’est assez bluffant !

Pour vous procurer le livre cliquez ici ou cliquez ici

Envie de lire ? Trouvez d’autres idées BOOX ici