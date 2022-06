Naruto, le livre d’activités ultime pour les vacances !

Il y a 20 ans paraissait en France le premier tome de Naruto ! La déferlante de Masashi Kishimoto commençait son parcours.

18 millions d’albums vendus plus tard, on fête l’anniversaire du petit ninja à combinaison orange !

La Martinière Jeunesse et Kana se sont associés pour créer LE livre d’activités Naruto, c’est un bel hommage et tu vas t’éclater.

Mathieu Rocher a mis son bandeau et pris Kunai pour t’accompagner dans Le livre d’activités Naruto !



Avec ce livre tu vas tester tes connaissances sur l’univers Naruto, apprendre des tas de choses sur ses compagnons mythiques Sasuke et Sakura.

Tu vas aussi t’essayer à la Calligraphie, l’origami, la cuisine ! Mais aussi tu auras toutes les infos pour fabriquer ta panoplie ninja, et, apprendre à te coiffer comme Tenten !

Tu apprendras aussi les bases du japonais et tu créeras ton scénario manga à succès ! Tu auras tous les tips pour fêter ton anniversaire avec Naruto… Breeeeeef, impossible de citer toutes les activités du livre, le mieux est de découvrir toi-même ce Must-have collector pour les vacances !

