Nicky et Vera – L’histoire poignante d’un Juste resté longtemps anonyme

Nous avons commémoré la mémoire des victimes de la Rafle du Vel d’Hiv, 80 ans après les faits tragiques.

Pour ne jamais oublier la shoah et les millions de personnes assassinées par les nazis, je voulais vous parler du livre Nicky & Vera paru aux Editions Grasset Jeunesse. Une histoire vraie que l´auteur-illustrateur Peter Sís a mis sur papier d’une manière exceptionnelle, comme à son habitude.



Peter Sis rend hommage à Nicholas Winton qui, en 1939 a sauvé 669 enfants juifs d’une mort certaine s’ils étaient restés à Prague.

Il réussit avec sa ténacité et son courage à les envoyer à Londres dans des familles d’accueil.

L’auteur raconte en parallèle l’histoire de Nicky et Vera une petite fille de 10 ans sauvée par le jeune homme.

Tout au long de l’album le lecteur pourra ressentir la montée de cette guerre en Tchécoslovaquie et la terreur des habitants. Ce ressenti est présent dans le texte mais aussi dans les illustrations puissantes, poétiques et sublimes de Peter Sís.



Nicky a choisi son camp et décide de sauver des enfants en danger. Si tous n’ont pas pu partir avant l’arrivée des nazis, près de 700 gamins sont envoyés en train vers Londres.

Vera, l’enfant qui part à Londres, a grandi. Elle retourne à Prague mais sa famille a disparu.

Nicky, en Angleterre, s’est marié, il fonde une école, puis une maison de retraite sans jamais parler de ce qu’il a fait pendant la guerre.



Mais un jour dans les archives de Nicky, sa femme retrouve des carnets avec tous les noms des enfants sauvés et envoyés en Angleterre. Elle essaye de les retrouver.

Nicky est invité à une émission de télévision pour retrouver des vieux amis et raconter son histoire.

Ce qu’il ne savait pas c’est que les vieux amis dans la salle étaient les enfants sauvés de l’enfer. Ils se lèvent pour le saluer et le remercier après tant d’années. Un bel hommage pour Nicky qui ne se prend pas pour un héros et qui répète : « J’ai juste fait ce qu’il fallait faire ».

À la fin de l´ouvrage on retrouve l’histoire vraie de Nicholas Winton et de Vera.

La lecture de Nicky & Vera est poignante et nous fait découvrir ce Juste. Cet ouvrage est une humble leçon de vie en ces temps troublés. Une histoire à raconter à nos enfants, à nos petits-enfants …et surtout à méditer pour les adultes qui les accompagnent.

Lecture conseillée à partir de 10 ans.

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Découvrez d’autres recommandations de lectures pour les juniors dans notre rubrique ici