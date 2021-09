Obéir et Désobéir, telle est la question posée par ce livre pour les enfants - IDBOOX

Et si on faisait un peu de philo ? Pas de la philo austère non, Brigitte Labbé propose de prendre de la hauteur et de tenter de répondre à cette grande question : Obéir et Désobéir.

Dans cet ouvrage destiné aux enfants à partir de 8 ans, l’auteure, accompagnée de P-F. Dupont-Beurier et Jacques Azam invitent les juniors à réfléchir sur l’obéissance et la désobéissance.



Obéir et Désobéir est un livre illustré de façon humoristique. Il pose les bases de la réflexion pour ouvrir le débat avec les parents ou les enseignants.

Obéir et Désobéir traite d’un sujet d’actualité

Dans quel cas dont-on contester et ne pas obéir ? Doit-on mettre à mal l’obéissance ? Avons-nous le choix ? Les règles doivent-elles toujours être respectées ? Obéir est-ce un acte citoyen ? Et enfin, pourquoi obéir a du bon ?

Les auteurs donnent des clefs pour trouver la bonne dose d’obéissance et de désobéissance tout au long de la vie.



A l’aide d’exemples concrets mettant en scène enfants et adultes, ce livre de moins de 60 pages est une petite mine d’or pour faire le point sur un sujet sensible.



Obéir et Désobéir est publié chez Milan Jeunesse dans la collection Les goûters Philo.

