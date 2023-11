“Oh, elle parle – Quand les femmes sortent des tableaux” (Milan) est un livre très original, instructif et beau.

Pensé par l’historienne Claire Zuchelli-Romer et Nathalie Dargent, ce documentaire fait la part belle aux femmes.

Dans ce livre, 12 femmes et 12 tableaux de maîtres sont mis en lumière.



Chaque portrait est commenté en page de gauche, la page de droite est ornée d’une jolie découpe qui zoome sur la femme dont il est question. En passant à la page suivante, on découvre le tableau d’un célèbre peintre. (Voir nos photos ci-dessous)

Naissance de Vénus de Botticelli, Yeux Bleus de Modigliani, Arlésienne de Van Gogh, La Goulue de Toulouse Lautrec…

Le texte se concentre sur la véritable histoire de ces modèles que les peintres ont immortalisés sur leurs chefs-d’œuvre.

L’histoire de chacune est écrite à la première personne et on apprend qui étaient ces femmes. Pour la plupart, ces anonymes devenues célèbres sont aujourd’hui reconnues non pas pour leur beauté mais pour ce qu’elles étaient.



Audacieux et astucieux, le prisme choisi par les auteures est réellement intéressant. Résolument féministe, cet ouvrage ludique et sérieux montre aux enfants à partir de 8 ans qu’être femme c’est un rôle à part entière !

