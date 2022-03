Olivia la série culte des enfants est de retour ! - IDBOOX

Olivia, vous vous en souvenez ? La petite cochonne espiègle de Ian Falconer est de retour avec deux ouvrages drôles et déjantés qui contribuent à l’apprentissage des notions fondamentales dès le plus jeune âge.

Compte avec Olivia et Olivia et les contraires, sont deux livres cartonnés pensés pour les petits dès 1 an.

Les rééditions de ces deux albums sont un véritable régal pour les yeux et les petites cellules grises. On reconnait le trait unique de l’auteur qui utilise la bichromie du noir et du rouge sur fond blanc.

Olivia n’a pas pris une ride et grâce à sa technique elle enseigne aux enfants le plaisir de compter et dans le second ouvrage, le plaisir de comprendre les notions des contraires.



On rigole beaucoup face à cette cochonne improbable qui fait tout, mais vraiment tout pour ne pas passer inaperçue et on adore !

C’est un vrai plaisir de retrouver Olivia, merci aux Editions Seuil Jeunesse pour ces rééditions !

Pour vous procurer Olivia et les contraires ou Compte avec Olivia

