On a lu Jack et la grande aventure du cochon de Noël !

Jack et la grande aventure du cochon de Noël est le grand roman de J.K. Rowling à destination des 8 – 12 ans pour cette fin d’année.

La créatrice d’Harry Potter propose un livre très éloigné du sorcier et des moldus, mais la magie est là !

Jack et la grande aventure du cochon de Noël (Gallimard Jeunesse) est un livre qui se dévore et se savoure bien au chaud à la maison.

Comme son nom l’indique, il parle de Noël et se prête donc parfaitement à la saison.

Mais qui est donc Jack et qui est ce cochon de Noël ?

On ne vous dévoilera pas l’aventure de ce roman. On peut vous dire que Jack a un doudou, un cochon rose appelé LO Cochon depuis sa plus tendre enfance. Il est son confident, son mouchoir quand il pleure, son ancre quand ça va mal à la maison.

Mais un jour, Jack perd Lo Cochon, ou plutôt on lui arrache et on le jette, c’est la catastrophe.

La petite coupable et la grand-mère de Jack vont bien lui en racheter un autre, mais bien évidemment ce nouvel intru n’a ni l’odeur, ni la saveur de SON Cochon !



C’est alors que notre petit héros part à la recherche de son plus fidèle doudou avec cette peluche qui se révèle être un allié. Ils voyagent ensemble au pays des choses perdues.

Alors on le lit ou pas ?

Jack et la grande aventure du cochon de Noël est une belle et généreuse aventure laissant place au rêve. Le livre est taillé comme un scénario (gageons que le film sortira d’ici un an ou deux). Le roman est un gros pavé de près de 300 pages qui plaira aux plus jeunes et aux grands.



Avec cet ouvrage, J.K. Rowling dépasse les univers comme Toy Story, atteint des sommets avec son imagination débordante, et nous, pauvres humains, on ne verra plus jamais comme avant nos jouets et nos objets perdus !



Petite cerise sur le cochon, le livre est délicieusement illustré par Jim Field et on adore !

