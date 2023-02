On vous conseille 3 livres pour les enfants de 2 à 4 ans

Jeunes lecteurs, voici trois albums dédiés aux enfants de 2 à 4 ans sélectionnés pour le mois de février.



Nous de Liisa Kallio (Editions Casterman) – On peut inviter quelqu’un ? De Veronique Komai, Couvre-toi de Francoise Rogier aux éditions À pas de loups.

Nous

Être de tailles différentes, d’âges différents, aimer des choses différentes, avoir des caractères différents, vivre des émotions différentes, essayer des choses différentes… nous vivons quand même sur la même planète. Nous sommes uniques et pourtant nous vivons ensemble …

« Nous » est album avec un texte simple et clair, des illustrations colorées et chatoyantes qui doit être partagé avec tous : bébés, enfants, ados, parents, grands-parents.

Tous différents, tous uniques mais nous vivons ensemble, un album pour tout public, un vrai coup de cœur ♥️

Pour vous procurer le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

On peut inviter quelqu’un ?

Timini s’ennuie et veut inviter un ami. Ses parents font la sourde oreille et vaquent à leurs occupations. Mais voyant sa tristesse, ils décident de s’arrêter et de jouer avec lui. Maximum et Mezzor, ses parents, et l’enfant s’éclatent tout jusqu’au moment où Timini peint une pomme verte sur le mur. Les parents ne sont pas très heureux mais décident eux aussi de peindre sur le mur des desserts les plus extravagants. Du coup, Timini propose d’inviter des amis pour partager toutes ces bonnes choses …

Un livre à savourer qui en dit long sur la complicité parents-enfants !

A conseiller dès 4 ans

Pour vous procurer le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

Couvre-toi

Ce matin il neige et notre petite héroïne est pressée d’aller jouer dehors. Mais heureusement ses parents sont là pour lui rappeler qu’elle doit s’habiller chaudement pour sortir. Mettre sa salopette, ses bottes, son anorak, son écharpe … ça retarde sa joie de jouer dans la neige. Enfin prête, elle court dans le jardin mais …une envie pressante de faire pipi lui prend. Elle retourne dans la maison, se déshabille rapidement puis remet ses vêtements mais …

Cet album est rempli d’humour, de joie et d’impatience. Couvre-toi fait partie de la sélection du Prix Pitchou 2023 qui récompense les meilleurs albums pour les petits.

A conseiller dès 2 ans

Pour vous procurer le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

Trouvez d’autres Idées BOOX dans notre rubrique dédiée à la jeunesse ici