Où vont les doudous quand ils meurent ? Une question existentielle !

Un doudou, c’est tellement fondamental ! Un doudou c’est un confident, un ami, une peluche, un chiffon, mais Où vont les doudous quand ils meurent ?

Quelle vie ont donc les doudous ? Est-ce qu’ils grandissent, sont-ils jaloux ? Est-ce qu’ils peuvent se marier ? Les doudous ont-ils des zizis ?



Si vous cherchez un livre poétique sur les doudous passez votre chemin. Si au contraire vous avez envie de parler avec votre enfant de façon un peu déjantée des doudous c’est ce livre qu’il vous faut !



Laurence Salaün et Gilles Rapaport mettent en scène une petite fille qui entame une discussion avec son doudou, Docteur le cochon ! Drôle, pétillant un poil agaçant et un brin philosophe ce cochonnet doudou pose des questions, appuie là où ça titille. Mine de rien, il aborde avec elle les questions de la vie, de l’amour, de la mort, de la perte d’un doudou et bien plus encore.



Dans Où vont les doudous quand ils meurent (Seuil Jeunesse), il y a un petit côté Calvin et Hobbes, les pince-sans-rire vont adorer !

Nous on a beaucoup rit !

Lecture conseillée à partir de 4 ans Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

D’autres conseils de lectures pour les enfants sont à découvrir dans notre rubrique ici