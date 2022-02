Ours et les gros mots un album jeunesse qui fait prout et plus encore ! - IDBOOX

Ours est un joli ourson drôle, sympa, gourmand et tout et tout, mais parfois, il est en colère, et il lâche des gros mots !

Ours et les gros mots (Bayard Jeunesse) est un album espiègle qui fait rire, et soulage ! Rémi Chaurand s’adresse dans cet album à cet ours mais aussi aux enfants !



Ours quand il y a un truc qu’il n’aime pas, il lâche des gros mots, il hurle même des gros mots. Il en a toute une panoplie : Cul, petit prout, gros caca j’en passe et des meilleurs ! Alors l’auteur demande à Ours s’il a fini de déblatérer ses gros mots, Ours continue, un peu encore…. Quand il a vraiment fini Rémi Chaurand lui demande pourquoi tant de groooooooooooos mots et Ours répond que quelque chose l’a énervé. Alors il demande « et avec les gros mots ça s’est arrangé ? » Que répond Ours d’après vous ?



Avec humour, le narrateur pointe du doigt un sujet incontournable pour les parents. L’enfant découvrira que les gros mots servent à se défouler mais qu’ils n’aident pas à résoudre un problème. Prenons-en de la graine et amusez-vous bien avec Ours et les gros mots. Nous on adore !

Lecture conseillée à partir de 3 ans

