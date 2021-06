Pablo et le Microbsaure et les Graines d’avenir, 2 livres à lire et à écouter - IDBOOX

Pablo et le Microbsaure, et, Pablo et les graines d’avenir, sont deux livres à lire et à écouter.

Nicolas Michel et Aurélie Castex ont concocté pour les petits scientifiques en herbe deux histoires à la Géo Trouvetou. Rien de barbant, bien au contraire !

Vous avez dit Microbsaure ?

Pablo est un héros plutôt sympa, il a toujours une explication à fournir sur des sujets… plutôt pointus, surtout quand il fait des bêtises.



Dans Pablo et le Microbsaure par exemple, on découvre une vilaine tache verte sur le mur du salon. Erreur lors d’un atelier de peinture ? Pas du tout, Pablo explique que cette tâche est une trace qui remonte à 200 millions d’années.



Dans Pablo et les Graines d’avenir, maman est extirpée de sa sieste par des noyaux de fruit. L’attaque est perpétrée par … vous savez qui, mais là encore, ce cher Pablo a une explication, tout à fait rationnelle ! il va sauver la biodiversité !



Pour ces deux albums, les stratagèmes de Pablo, amène le jeune lecteur vers une bonne crise de rire, mais aussi il développe en eux un esprit créatif et un tantinet scientifique.



Les livres sont courts, drôles et parfaitement menés. On ne s’ennuie pas une seconde !

Lire, écouter et rigoler

Et pour compléter les illustrations charmantes et l’histoire passionnante, les éditions Gründ ont ajouté un QR code à chaque livre. En le scannant on accède gratuitement à l’histoire à écouter. La mise en scène sonore réalisée par Alma Studio est vraiment super. Musique, comédiens donnent aux aventures de Pablo une énergie formidable !



Lecture et écoute super recommandées, à partir de 6 ans !

