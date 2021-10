Pas de panique c’est la rentrée le livre pour les bambins qui ont un peu de mal avec l’école - IDBOOX

La rentrée des classes est passée. Depuis près d’un mois les enfants ont retrouvé le chemin de l’école. Seulement voilà, parfois c’est un peu dur pour certains de s’habituer aux règles et au rythme de l’école.

Pas de panique, voici un album pour les 3-7 ans qui va les aider à se sentir mieux à l’école. Liz Climo et Jory John proposent Pas de panique c’est la rentrée (Ed. Milan).

Un serpent qui a du mal à mettre son à dos

Un lapin qui a trop d’énergie, une taupe un peu myope, un paresseux qui a la flemme, chaque scénette met un animal en avant pour parler, du stress, de la timidité, de l’hyperactivité, bref tous les sujets si familiers aux enfants et aux parents.

Monsieur Bouloche est un tatou et surtout il est professeur… et figurez-vous que lui aussi est pas mal stressé, hé oui les adultes aussi sont parfois angoissés.

Tout ce petit monde se côtoie et au final, les journées sont bonnes car ensemble tous dépassent leurs peurs.



Pas de panique c’est la rentrée, est un album jeunesse plein d’humour, qui colle parfaitement aux préoccupations des enfants, c’est aussi un super instrument pour entamer le dialogue et surtout se sentir bien dans ses baskets !

