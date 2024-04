Petite enfance – 2 livres qui chantent dans la joie et la bonne humeur !

Les Éditions Gründ publient deux nouveaux livres musicaux destinés aux tout-petits jusqu’à 2 ans.

Mes premières petites chansons avec Mamie et Papi ainsi que Mes premières chansons au drôle de zoo vont ravir les bambins.

Comme pour les autres livres de la collection, on active la pile à l’arrière du livre pour démarrer la lecture et l’écoute.

Les petites pastilles invitent les enfants à écouter la chanson, tandis que les paroles s’affichent sur la page de droite. Pour notre plus grand plaisir, les illustrations sont adorables et mettent en joie.

Dans le livre Mamie et Papi, on chantera par exemple tous ensemble La petite bête ou encore Les petites marionnettes. Quant au livre sur le zoo, on se dandinera avec Un éléphant ça trompe ou Madame hippopotame.

Les puces sonores musicales sont réactives. C’est un véritable jeu d’enfant de les découvrir cachées dans les pages des livres cartonnés !

Gloria, âgée de 18 mois, est littéralement fan de cette collection de livres bien pensés pour les petits. Avec ces deux nouveaux livres, elle rempile pour de nombreuses heures de découvertes.

Pour acheter Papi Mamie cliquez ici ou cliquez ici. Pour le Zoo cliquez ici ou Cliquez ici

Trouvez d’autres Idées BOOX livres pour les enfants ici.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités