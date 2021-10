Peut-être, le livre enchanteur qui célèbre le potentiel de chacun - IDBOOX

“Peut-être” fait partie de ces livres qu’on lit et qu’on relit. On le commence jeune, très jeune, et au fil du temps on réouvre les pages, et, même quand on devient grand.

L’album Peut-être de Kobi Yamada et Gabriella Barouch est un petit trésor qui nous transporte et nous fait du bien.

On suit une petite fille étrange vêtue d’un chapeau en forme d’oiseau. Elle est accompagnée par un petit porcelet trop mignon.

Avec ces deux compères attendrissants, l’auteur nous invite à nous interroger. Pourquoi sommes-nous dans ce monde ?

Un tourbillon de questions et de réponses se forment, on se laisse emporter par les sublimes illustrations, on se pose, et on recommence.

« Peut-être inventeras-tu quelque chose que personne n’a jamais imaginé auparavant ? », ou « Peut-être prêteras-tu ta voix à ceux qui n’ont pas les mots pour se défendre ? »…



Peut-être est une ode à la vie, à la confiance en soi, à l’acceptation de l’échec pour mieux se relever.

Impossible de décrire toutes les émotions suscitées par ce livre publié par les éditions Le Lotus et le petit Eléphant.

L’album Peut-être est stimulant, poétique et juste.



Si vous ou vos enfants doutez par moment ou si vous avez du vague à l’âme, ouvrez Peut-être, vous vous sentirez déjà beaucoup mieux !

