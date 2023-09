Plouf Petit Lapin ! Un livre de bain rigolo et original !

Plouf, Petit Lapin de Jörg Mülhe est un livre de bain pas comme les autres. C’est l’histoire d’un petit lapin qui va prendre son bain avec l’aide du lecteur.

Le livre est tout doux et peut être immergé, il raconte toutes les étapes du bain et permet à l’enfant de s’identifier à son quotidien.

Mais cet album conçu par L’Ecole des Loisirs va un peu plus loin, il propose aux enfants de jouer avec 3 petits personnages en mousse fournis qu’on peut aussi mettre dans l’eau.

Ainsi, le tout petit se construit son scénario en manipulant le livre et les petites pastilles représentant le lapin dans diverses situations.

J’ai testé cette activité à l’heure du bain avec ma petite fille Gloria qui a presqu’un an, et ça a été une belle découverte, des rires et un intérêt non dissimulé ont accompagné le cérémonial du bain, c’est un très bon moment !

Une fois rincé Plouf Petit Lapin sèche vite il est prêt pour le bain du lendemain !

