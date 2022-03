Poèmes pour bébés et Au fond de ta poche - 2 livres poétiques pour les enfants - IDBOOX

En cette fin d’hiver nous avons sélectionné deux livres qui mêlent poésie, fraicheur et grâce.



Poèmes pour bébés – Haïkus de printemps et Au fond de ta poche sont deux petits joyaux à lire et à regarder.

Poèmes pour bébés

Parce que Bébé est sensible à la musique des mots, qu’il ne distingue pas les couleurs au début et qu’il aime les grands livres hauts comme lui, Thierry Dedieu a écrit ce livre.



Poèmes pour bébés – Haïkus de printemps est un livre grand format tout en noir et blanc. Les textes sont légers comme une brise de printemps, les illustrations frétillent au gré des mots. Avec délicatesse et talent l’auteur offre à Bébé (de 0 – 3ans) des poèmes sous forme de Haïku japonais.

C’est frais tendre et cet album réunit tout le nécessaire pour contribuer à l’épanouissement des petits.

On est tombé sous le charme de Poèmes pour bébés (Seuil Jeunesse)

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Au fond de ta poche

Le livre d’Hervé Eparvier illustré par Fred Benaglia joue dans un autre registre. Au fond de ta poche (Glénat Jeunesse) c’est l’histoire de la vie d’un petit caillou. Vous savez ces doudous de pierre qu’on conserve longtemps dans nos poches, qu’on touche de temps en temps pour se rassurer ou décompresser.

La couverture met un joli caillou en relief qui roule dans le texte et dans les illustrations avec magie et tendresse. Ce caillou-là est pourtant bien réel, il se détache des dessins du livre comme pour lui donner vie. Ce caillou, c’est aussi un papa qui rêve d’en être un bien calé dans la poche de sa fille, pour mieux la protéger et veiller sur elle.

Lecture conseillée de 3 à 5 ans

Chacun dans leur style, ces deux livres offrent aux jeunes lecteurs de la tendresse et beaucoup de poésie, la parfaite alchimie pour accueillir le printemps !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Trouvez d’autres idées de livres pour les enfants dans notre rubrique dédiée ici