Pop-Up Terre un livre extraordinaire sur la beauté et les enjeux de notre planète - IDBOOX

Pop-Up Terre est une invitation à découvrir notre planète de façon magnifique !

Olivier Charbonnel (ingénierie papier) Anne Jankeliowitch (Auteur) Annabelle Buxton (Illustration) ont mené un projet extraordinaire à destination des 7 – 10 ans.



Ils ont entrepris de faire découvrir aux juniors les métamorphoses de notre planète à travers les âges. Défis de l’environnement, réchauffement climatique, mais aussi beauté de la Terre, tout est passé en revue de façon interactive. L’autre défi du livre est sa magistrale réalisation, les animations, découpes, reliefs, sont juste splendides !



5 pop-ups et des textes courts agrémentent ce voyage. A mi-chemin entre l’aventure et le documentaire ce livre enchantera les enfants tout en leur faisant prendre conscience des défis majeurs qui sont les nôtres.

Pop-Up Terre (La Martinière Jeunesse) est un très beau livre, ludique et informatif. On vous le recommande chaudement !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Découvrez d’autres livres passionnants pour la jeunesse dans notre rubrique ici