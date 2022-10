Pour que tu t’aimes en grand, un livre jeunesse qui invite à s’aimer

3,50 « Pour que tu t’aimes en grand » de Capucine Lewalle et Julia Spiers aux éditions Casterman est mon coup de cœur du mois !

C’est un album pour tous les enfants à partir de 1 an à se faire lire, à lire, à méditer…à partager.

Quand une maman dit à son enfant de venir se blottir dans ses bras et qu’elle lui révèle un secret qu’elle a découvert. Toute l’histoire est basée sur ce secret précieux que l’enfant va devoir s’approprier pour toute sa vie.

Mais quel est ce secret ?

Ce secret c’est de découvrir qu’il y a une personne, une seule et unique, qui va passer toute sa vie avec lui. Et que cette personne unique, c’est lui.

Il va s’aimer, se dire les mots d’amour qu’il veut entendre, s’accepter tel qu’il est, affronter les méchancetés et les moqueries, s’entraîner sans découragement. Il faudra aussi comprendre qu’il ne pourra pas tout avoir et être la cible de jaloux, qu’il devra essayer de nouvelles choses, qu’il devra accepter ses talents et ses faiblesses mais surtout qu’il devra s’aimer comme il se doit.

Voilà le secret que l’enfant doit porter en lui pour toute sa vie.

« Pour que tu t’aimes en grand » est un très beau message que chaque enfant doit entendre le plus tôt possible mais ce secret devrait aussi toucher chaque adulte qui lira cet album.

Les illustrations qui accompagnent cette belle histoire sont aussi suggestives et rassurantes.

Petit bémol le texte n’est pas facile à lire car trop clair.

