Pour toi Bébé ! Bienvenue au monde un livre de poèmes pour bébé et ses parents

Pour toi Bébé ! Bienvenue au monde, de Susie Morgenstern et Tiziana Romanin est un livre de poèmes qui s’adresse aux petits dès la naissance.



L’autrice si célèbre, nous offre ce magnifique album avec ses petits poèmes sur le thème de la naissance, du bébé et son quotidien, des petites découvertes sensitives du bébé, des émotions et des sensations qu’il éprouve, de ses parents et de son environnement …On retrouve tout l’amour et la sensibilité de Susie Morgenstern dans ces mots qui résonnent pour toutes personnes proches des bébés. Le tout illustré d’une façon intime et sensible.



Pour toi Bébé est un album incontournable pour les parents, les grands-parents, les professionnels de l’enfance.

Voici un des petits poèmes.

“Quand tu as un problème



Pleure bébé, exprime -toi

Tu n’as pas encore de mots

Alors pleure bébé, tu sais pourquoi

As-tu peut-être un bobo ?

Pleure bébé car la vie est dure

Tu sais appeler à l’aide

Il fait noir dans la nuit obscure

Maman-papa t’offriront le remède”

© Pour toi, Bébé ! Susie Morgenstern et Tiziana Romanin, Éditions Sarbacane

