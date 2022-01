Promesses – Une collection de livres pour les tout-petits - IDBOOX

Promesses est une collection de livres poétiques et charmants pour les tout-petits.



Plusieurs livres sont disponibles. Nous avons découvert deux d’entre eux : Promesses – Je t’emmène et Promesses – Je te fabrique (Ed. La Martinière).



On ne peut que tomber sous le charme des livres tout en découpes de Christine Roussey.

Ces livres se lisent avec légèreté, douceur, calme. Les textes sont comme de petits poèmes. Les illustrations sont épurées et attendrissantes.



« Je te fabrique un nid pour te couver. Je te fabrique un bateau pour les grandes marées, une écharpe pour les jours de grand froid… »



Comme l’écrit très bien l’éditeur : Promesses c’est tout l’amour qui déborde et qu’un je t’aime ne suffit pas à dire ».

