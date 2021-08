Quand Papa travaille, Quand Maman travaille 2 livres pour dialoguer sur vos journées - IDBOOX

Que font papa et maman quand ils laissent leur enfant à la crèche ou chez grand-père et grand-mère ? Parfois les petits ont un sentiment d’abandon quand les parents les laissent.

Pour dédramatiser cette situation, et ouvrir le dialogue, Paul Schofield et Anna Terreros-Martin (illustration) publient chez Quatre Fleuves deux albums pour les petits.

« Quand Papa travaille » « Quand Maman travaille » sont deux livres fins et poétiques.



Ces ouvrages cartonnés racontent ce que font papa et maman quand ils vont travailler. Avec délicatesse, l’auteur détaille pas à pas la journée des parents. Il leur explique en quoi consiste leur travail, mais surtout il montre aux jeunes lecteurs qu’il n’y a pas un instant où ils sont oubliés.

Si les enfants ont hâte de retrouver les parents le soir, les parents aussi !



Ces deux ouvrages raisonnent en cette rentrée, ils permettent d’ouvrir la discussion si votre enfant a du mal à accepter de ne pas être avec vous, ou tout simplement, il invite à l’échange pour raconter sa journée. A coup sûr ils sauront aider à ce que la séparation, le temps d’une journée, se passe sans larmes.

A conseiller à partir de 1 an

