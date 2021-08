Rentrée scolaire – 5 livres pour petits et grands à dévorer comme un goûter - IDBOOX

C’est bientôt la rentrée des classes. Stressés ? Noooon, voici 5 livres parfaits pour accompagner petits et grands pour une bonne rentrée scolaire.

On a lu et on vous conseille, La vie de Smisse – Jours d’école (Seuil) . Miffy va à l’école (La Martinière Jeunesse) . L’anglais c’est super cool (Syros) . Bim Bam Boom c’est la rentrée (Glénat Jeunesse) et Enfin l’école (Bamboo Editions).

La vie de Smisse – Jours d’école

Dans la collection poche Seuil’issime retrouvez La vie de Smisse – Jours d’école.

Cet album d’Isabelle Chavigny, Yvan Grinberg et Marie Caudry plaira tant aux parents qu’aux enfants.

Si votre petit a quelques réticences à aller à l’école, ce livre tordra le cou à ses appréhensions. L’histoire est drôle, pleine d’énergie. La cantine, le sport, les copains, tous les thèmes sont abordés !

Lecture conseillée dès 3 ans

Miffy va à l’école

C’est le grand retour de l’adorable lapinou Miffy, la mascotte de Dick Bruna. Le jour de la rentrée, Miffy a trop hâte de découvrir son école.

Tout le processus de la journée de classe est raconté avec poésie et délicatesse. Notre lapine favorite est une excellente coach pour préparer les enfants à une belle rentrée !

Lecture conseillée dès 1 an

Bim Bam Boum, c’est la rentrée !

Hervé Eparvier et Baptiste Amsallem donnent la pêche aux enfants pour la rentrée des classes ! Avec des dessins qui explosent et des textes courts, la petite héroïne à la chevelure de feu va vivre son premier jour d’école… Elle l’avoue, elle a un peu peur mais ça va aller !



Ce livre décrit parfaitement la crainte des enfants quand il s’agit de prendre le chemin de la classe et donne les clefs pour faire voler en éclat le stress !



Lecture conseillée dès 3 ans

L’anglais c’est super Cool – Mohammed sauve l’affaire

Dans la collection Tip Tongue Kids ce livre est à découvrir. L’ouvrage est accompagné de sa version audio. En scannant le QR code on peut aussi écouter l’histoire et mieux progresser en anglais. Ce petit livre bilingue donne les bases de l’apprentissage de l’anglais.

Cette méthode pas-à-pas aide les jeunes lecteurs à débuter dans la langue de Shakespeare. Sous forme de roman illustré, Stéphanie Benson invite les juniors à pratiquer l’anglais avec Mohammed qui Speak english et il adore ça !

Lecture conseillée dès le CP et le CE2

Enfin l’école

Et on ne finira pas cette sélection sans penser aux parents avec « Enfin l’école », une BD qui plaira aux parents qui ont un peu de mal à lâcher leur bébé.



Cette bande dessinée de Derache et Ghorbani est un régal ! Ce coup-ci ce ne sont pas les enfants qui appréhendent l’école mais les parents ! On a adoré l’histoire de Manu et Sophie qui réalisent que leur fille ne sera plus à eux seuls !

Lecture conseillée pour les parents

