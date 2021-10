Revi3ns, le roman qui fiche la trouille ! - IDBOOX

Blanche, MaÏa, Maxence et Milo sont les 4 héros de Revi3ns le tout nouveau roman jeunesse d’Amélie Antoine.

A la rédaction on suit l’évolution d’Amélie Antoine depuis un bail, avec ce livre dédié aux 10-12 ans, elle nous scotche carrément !

L’auteure excelle dans l’art du suspense, il faut dire que Stephen King n’a aucun secret pour elle puisqu’elle le lit depuis qu’elle a 9 ans. Revi3ns (oui vous avez bien lu le titre s’écrit ainsi et ce n’est pas pour rien) fiche vraiment la trouille.

Un Page Turner parfait pour les ados

Plantons le décor, il y a un manoir à Lille, qui est sujet à toutes les rumeurs. Cette demeure est pleine de mystères, on dit même qu’elle serait hantée et personne n’ose trop y entrer, sauf… peut-être, nos 4 amis.

Chacun à leur manière, ils vont nous raconter leur aventure, confrontés à leurs peurs, que dis-je à leurs expériences ! Le mode roman choral fonctionne à merveille, Amélie Antoine réussit à emporter le lecteur jusqu’au moment où on a l’impression de faire partie du club des 4.



Frissons, hurlements, chair de poule sont au programme de cet excellent roman dont on ne sort pas indemne, d’ailleurs, sur la 4ème de couverture de Revi3ns il y a un avertissement : “Ce roman risque de t’empêcher de dormir pendant un bon moment. Es-tu sûr de vouloir le lire ? »

Et bien oui il faut le lire car Revi3ens (Magnard Jeunesse) c’est de l’excellente littérature pour la jeunesse. On ose même espérer un second tome tant ce Page Turner évolue de façon étonnante !

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre papier ou ebook Cliquez ici ou Cliquez ici

