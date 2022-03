Rose, Niels et le Poupounou - Un livre qui aide à faire de gros dodos - IDBOOX

“Rose, Niels et le Poupounou dans la jungle” est le premier album pour enfants de la journaliste animatrice TV, Laurie Cholewa.

Rose et Niels sont frère et sœur, et chose extraordinaire, ils partagent le même doudou, Poupounou.

Quand il est l’heure d’aller au lit, les enfants trainent un peu des pieds, c’est normal ! Mais quand la porte de la chambre est fermée, le doudou entre en scène et s’anime.

Il parle et les fait même voyager…. Dans la jungle !



Voyage dans la mangrove, dans la canopée, à la rencontre d’animaux qu’il ne faut pas trop déranger, voilà quelques indices pour emporter les enfants sages loin très loin dans de jolis rêves.



Cette histoire est douce, simple et invite à la tranquillité avant d’aller se coucher. Le format à l’italienne de Rose, Niels et le Poupounou dans la jungle fait la part belle aux illustrations enchanteresses de Mlle Mouns. C’est une invitation à rêver le nez dans les étoiles.



Laurie Cholewa dédie son livre notamment à ses enfants « N’ayez jamais peur du noir, je mettrai toujours de la lumière sur votre chemin ». Alors merci à cette maman de donner tout ce bien-être aux nôtres aussi !

Pour vous procurer le livre (Ed. Gründ) Cliquez ici ou Cliquez ici

