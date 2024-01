SamSam le héros des enfants revient avec Monstres à l’horizon !

SamSam, le tome 10 c’est une toute nouvelle histoire pleine de rebondissements et d’enseignements.

Le plus petit des superhéros revient avec une nouvelle BD signée Serge Bloch et Astrid Scaramus.

Monstre triste, terrifiant, rigolo ou cafardeux, il se cache dans chacun d’entre eux, qui sait… un bon fond.

C’est le propos de la BD SamSam – Monstres à l’horizon (Mini BD Kids). L’Enormosaure, Cafardosaure, et tous les autres monstres que rencontre SamSam sont à la fois drôles bien qu’effrayants au premier abord.

Le jeune lecteur découvrira au fil des cases que la différence ça a du bon, tout en se marrant dans ce voyage sur la Samplanète accompagnés par SamPapa, SamMaman et bien sûr de SamNounours !



Ce tome 10, est dans la droite ligne de ce que parents et enfants adooooooorent chez SamSam ! On se régale de la première à la dernière histoire « le copain de neige » !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Trouvez d’autres Idées BOOX livres pour les enfants ici.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités