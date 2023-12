Ségurant – Le chevalier au dragon, une histoire inédite au temps du Moyen Age

Ségurant – Le chevalier au dragon est une histoire incroyable, un album jeunesse à conseiller dès 8 ans.

Ségurant – Le chevalier au dragon est l’œuvre d’Emanuele Arioli, Emiliano Tanzillo et Alekos (Seuil Jeunesse).

Une aventure dans l’aventure

L’auteur est archiviste et spécialiste du Moyen Age. Il y a une dizaine d’années, il découvre le fragment d’un roman médiéval du XVe siècle qui n’avait jamais été étudié.

Il parcourt l’ouvrage intitulé les Prophéties de Merlin. Soudain il tombe sur une enluminure représentant un chevalier et un dragon. Il n’a jamais entendu parler du chevalier Ségurant.

L’histoire relate les aventures d’un chevalier condamné par la fée Morgane à poursuivre un dragon imaginaire

Pendant 10 ans le chercheur s’est attelé à reconstituer tout le roman, voyageant partout en Europe pour en retrouver la trace.

Il réussit à retrouver le fil de cette épopée. Elle sommeillait depuis sept siècles dans vingt-huit manuscrits dispersés à travers le continent.

Ségurant un chevalier fantastique !

Cette légende est inédite. Aucun historien n’est tombé dessus pendant des siècles et pourtant elle vaut son pesant d’aventures !

L’album est magnifiquement illustré laissant place à l’imagination des jeunes lecteurs et à tous les passionnés d’histoire avec un grand H. La partie roman médiéval est conçue à la manière d’un album illustré. Le récit de l’aventure de l’auteur est sous forme de BD. C’est original.

Ségurant – Le chevalier au dragon fait l’objet d’un film documentaire à voir sur Arte ici

Cette histoire folle passionnera les fans des chevaliers de la Table ronde, des fées et des légendes arthurienne en général.

