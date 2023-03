Sélection 3 livres pour les petits de 0 à 2 ans

Il y a de belles parutions en ce mois de mars pour les enfants. Voici notre sélection de 3 albums pour les petits de 0 à 2 ans.

Nous avons lu : Pouet-pouet d’Édouard Manceau (Bayard jeunesse). Je suis derrière toi de Raphaël Glaux et Maud Legrand (Casterman). Tourne, pense, regarde de Beau Gardner, (Les grandes personnes).

Pouet-pouet

La petite bête qui monte, qui monte, qui monte et patatrac elle tombe.

Elle se relève mais pas comme avant…

Un album qui permet aux petits de comprendre, par essais et par erreurs que, pour grandir il faut recommencer, se relever et ne pas avoir peur de tomber …

Des illustrations simples et colorées, un texte rythmé qui accompagneront le tout-petit à saisir des situations un peu difficiles dans sa vie de bébé.

Un album sympa et dynamique à raconter aux tout-petits.

Une comptine revue et adaptée pour les petits à partir de 1 an.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Je suis derrière toi

Un livre réussi qui propose aux bébés de devenir autonomes en toute sérénité.

Cet album cartonné, vivant avec ses volets à soulever et ses couleurs tendres amène le petit sur le chemin de l’autonomie.



En effet, on peut voir bébé ours qui sort de sa tanière, bébé lapin qui bondit de son terrier, bébé canard qui plonge dans la rivière pour la première fois, bébé oiseau qui s’envole de son nid, bébé mouton qui s’aventure hors de la bergerie et le tout-petit homme qui commence à marcher …



Chacun tente l’aventure mais avec une petite peur de ne plus voir leurs parents. Mais heureusement, ils sont toujours là, derrière eux. Nos petits lecteurs se sentent rassurés quand ils soulèvent le volet en découvrant les parents derrière le petit avec un œil bienveillant et des paroles douces et tendres.

Ce livre rassure les petits quand ils prennent leur envol. À partager en famille à partir de 18 mois.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Tourne, pense, regarde

La magie de cet album est qu’il se lit à l’endroit, à l’envers, à droite, à gauche.

Les petits lecteurs pourront découvrir des illustrations différentes, en fonction du positionnement de la page, et pourtant c’est la même image. Petits et grands pourront y voir des choses différents. Ça promet de belles discussions et des rires partagés.

Chaque page propose à tous les lecteurs des points de vue différents avec des propositions déjà écrites mais il y a sûrement d’autres idées qui vont fuser.

Un vrai coup de cœur pour cet album riche en lecture et imagination.

Ce livre est parfait pour initier le tout-petit à voir le monde différemment, un album à découvrir dès l’âge de 2 ans.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

