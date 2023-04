Sélection de 3 livres pour les enfants à lire dès 4 ans

Nous avons lu trois albums jeunesse tous publiés chez Glénat. Adaptés aux jeunes lecteurs, ils promettent de jolis moments de lecture seul ou accompagné d’une grande personne.

Nous avons sélectionné : Le Vide d’Anna Llenas. Ne perds pas le loup de vue de Juan Arjona et Enrique Quevedo, et pour les plus grands dès 6 ans, La Tour de Gustave de Sophie Adriansen.

Le Vide

C’est un bien grand livre pour les petites mains mais quel plaisir ! Une fois encore Anna Llenas nous offre une belle histoire originale et sensible. Dessins au crayon, feutrine et bouts de carton composent les illustrations. Quant à l’histoire, elle propose d’apporter aux petits un moment de sérénité.



Qui n’a pas ressenti un petit creux tout au fond, à l’approche de la reprise de l’école, quand ça va bien mais pas vraiment ? Notre héroïne Julia, cherche à combler ce vide, mais comment faire ? Elle essaye plein de choses mais ça ne marche pas, alors peut-être que la solution pour se sentir mieux, c’est tout simplement de se « regarder à l’intérieur ».

Ce récit est une ode à l’harmonie, une petite leçon poétique sur l’écoute de soi. Le Vide est un excellent préambule pour échanger avec les enfants sur la vie et la paix intérieure.

A partir de 4 ans – Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Ne perds pas le loup de vue

A la rédaction on aime bien les histoires de loups avec des grandes dents. Cet album est une petite pépite ! Les graphismes, sont rigolos comme tout, les auteurs jouent sur la peur du loup en faisant allusion aux classiques du genre : Les 3 petits cochons, Le Petit Chaperon rouge etc.

Ici on ne voit pas trop le loup, enfin si un peu quand même, mais il a la bonne idée de disparaitre. Alors nous sommes prévenus, on ne doit pas le perdre de vue, car un loup peut en cacher un autre !

Loup Y es-tu ? On a craqué pour cette histoire à contre-pied sur le loup, les illustrations sont tellement drôles, on adore celle du loup poilu au volant de son bolide. Et puis, à la fin de l’album on a une sacrée surprise, je n’en dis pas plus mais c’est top !

A partir de 4 ans – Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

La Tour de Gustave

Ce livre est presque aussi long que la Tour Eiffel ! Enfin j’exagère un peu mais quand même, ahah !



Cet album biopic raconte l’histoire de Gustave Eiffel via celle de la Tour qui porte son nom. Les illustrations de Youlie sont acidulées avec un petit côté 1900 du plus bel effet. Les textes sont courts et permettent à l’enfant d’accrocher à l’histoire.

L’idée de cet album est sympa comme tout, on apprend des tas de choses sur l’époque et sur la ténacité de celui qui a pensé et construit la Dame de Fer, car après tout sans Gustave Paris aujourd’hui n’aurait pas été Paris !

A partir de 6 ans – Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Trouvez d’autres Idées Boox pour les enfants dans notre rubrique ici