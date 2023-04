Sélection de livres pour enfants des découvertes et plus encore !

Voici une sélection de livres pour les enfants. Des lectures riches et qui promettent de jolis moments.

Nous avons choisi de vous parler de : Et c’est quoi la sagesse grand-père ? De Jean-Marie Robillard et Fabien Doulut (Ed. Utopique), de la collection Imagine de Virginie Aladjidi & Caroline Pelissier et Jessica Das (Bayard Jeunesse). Enfin nous découvrirons Mon premier imagier de Stella Baggott et Lizzie Knott chez Usborne.

Et c’est quoi la sagesse grand-père ?

Transmettre la Sagesse, une grande mission quand on est grands-parents et que l’on souhaite tout le bonheur à ses petits-enfants.

Ce récit, en forme de légende amérindienne, permet au jeune lecteur qui va le découvrir en compagnie d’un adulte, de vivre un moment de partage entre un grand- père et son petit-fils.

Ils vont partir en canoë sur les rives du lac Massawippi pour se retrouver là où il y a très longtemps, le grand-père de son grand-père lui a transmis cette légende, un jour de grande paix, aux premières lueurs du tout premier matin du monde de la création du peuple amérindien avec les quatre fils créés par le Grand Esprit.

Un récit initiatique pour sensibiliser nos jeunes et moins jeunes à l’importance de vivre en harmonie avec la nature, à la protéger et à partager ses richesses. Une actualité qui n’est pas une fiction.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Collection Imagine…

Une façon ludique pour amener votre tout petit à poser des questions sur lui-même. Un voyage en sensations.

Imagine est une collection adaptée aux petits, cartonnée, avec peu de détails dans les illustrations mais parlantes. Ces albums promettent de bons moments de partage et d’échange avec son tout-petit.

Il y a deux titres pour l’instant : Imagine…Le lion

Le texte propose à l enfant de s’imaginer être un lion avec toutes ses caractéristiques physiques, sa force, sa corpulence, son rugissement…l’enfant pourra s’identifier avec sérénité au lion et ressentir sa force tout en la contrôlant comme le lion.

Imagine…La colombe. Le texte propose à l’enfant de s’identifier à cette colombe libre et à vivre comme elle !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Mon premier imagier : Le jardin et La ferme

Vous allez bien vous amuser à rechercher et à nommer les détails de ces deux imagiers cartonnés dès 18 mois.

Ces livres permettent aux enfants d’enrichir leur vocabulaire. Les illustrations sont colorées, simples et ludiques.

De plus emporter ces ouvrages en balade dans le jardin ou dans une ferme et faites aide aux rapprochements entre le livre fiction et la réalité.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

