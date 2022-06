Six citrons acides – Découverte des livres qui donnent l’amour des mots

Coup de cœur pour cette maison d’édition ! Régine, amoureuse des mots et des jeux autour de la langue craque sur Six citrons acides.

Cette jeune maison maison créée il y a deux ans par deux passionnées par la langue et les sons : Marie Rébulard et Sophie Hamon mérite le détour. Leur souhait est de transmettre leur passion et de s’amuser avec notre langue française.

La langue ce n’est pas barbant et c’est même vraiment marrant !

Sur le site, les éditrices expliquent ; « La langue est un pilier de la communication humaine, universelle, utilisée par tous, tous les jours.

Elle est écrite, orale, lue.

Elle est discutée, enseignée, réfutée, policée.

Elle laisse ses traces dans les mails, les textos, les chansons.

Elle est sociale, soutenue, argotique, vieillie, familière.

Elle est multiple à travers les pays, elle est unique pour l’humanité.

On aime jouer avec notre langue, la tordre, la comprendre, l’admirer ou la rouspéter.

Ça mérite bien d’en parler ! »

Cela commence par le nom de leur maison d’éditions. En effet avec Six Citrons acides on sent déjà l’acidité de ces citrons rien qu’en prononçant Si-Si-Si .

De plus, l’éditeur est très respectueux de l’environnement, de ses auteurs et illustrateurs.

Pour chaque album, il y a une histoire très souvent humoristique, un explicatif sur la notion utilisée, voire déformée… des petits ateliers pour les particuliers ou encore, un mini-atelier d’écriture ou d’illustration.

Sur leur site que je vous conseille de découvrir, un onglet pour les professionnels propose de multiples activités Je vous propose maintenant, une plongée au cœur du catalogue.



Six citrons sifflent sur le sentier de Françoise Guibert

L’album s’adresse aux enfants de 4 à 6 ans. C’est un livre au format à l’italienne qui narre l’histoire haletante de 6 citrons à la recherche d’un chapardeur de consonnes.

L’autrice fait découvrir des consonnes suivant l’ouverture de la bouche d’abord les sifflantes (s/z), les chuintantes (ch/g) les fricatives (f/v) et les occlusives (l/r).



Cet album est une belle façon de faire découvrir ces consonnes aux enfants et de les refaire découvrir aux adultes.

A la fin du livre, il y a une série de virelangues (par exemple : ton thé t’a-t-il ôté ta toux ?) pour jouer avec la langue en famille.

Vous trouverez aussi un mini jeu d’écriture à faire gratuitement avec vos enfants cliquez ici.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici



Le vélo à ma sœur et Mes quatre Zamis de Fabien Vehlmann et Charles Dutertre

Ces deux livres font partie de la collection qui a pour concept que toutes les fautes s’expliquent. « C’est pas grammatique » s’adresse aux enfants de 5 à 7 ans qui découvrent les subtilités de la langue.

Les auteurs dans ces histoires amusantes veulent démontrer aux enfants et à leurs parents que les fautes de langage sont souvent des expressions malencontreuses.

Dans le vélo à ma sœur, Camille en compagnie de sa poule Abélise, toujours en quête d’aventures, vont chercher le vélo « à sa sœur » qui fonctionne avec l’énergie de sa sœur.

Abélise lui fait remarquer qu’on ne dit pas à ma sœur mais de ma sœur. Camille (et les auteurs démontent son propos d’une façon convaincante avec illustrations à l’appui.

A découvrir absolument avec de jeunes enfants (à partir de 6 ans), crises de rires à prévoir et aussi créativité assurée avec un mini atelier d’écriture et de dessins en fin d’ouvrage.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici



Pour les adultes soucieux de la vérité grammaticale, les auteurs vous donnent les clefs en fin d’ouvrage.



Mes quatre zamis, est une deuxième aventure de Camille et d’Abélise avec Diego qui les rejoint.

Camille n’est pas d’humeur aujourd’hui, car elle doit recevoir quatre z’amis à sa maison.

Comme d’habitude Alélize lui fait remarquer qu’on ne dit pas « quatre z’amis » mais quatre amis. Camille, Diego et Abélise vont inventer un stratagème pour les faire fuir ces Z’amis…



Cette histoire rigolote donne une explication réelle à la faute de Camille.

N’ayez pas peur les adultes, à la fin du livre on vous donne des explications.

Encore un ouvrage bien sympathique qui donne sens à l’utilisation des liaisons en jouant avec la langue.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Je vous propose de nous arrêter là pour le moment, nous découvrirons d’autres livres de la maison Six citrons acides, en fin de semaine prochaine !

Découvrez notre espace Kids ici