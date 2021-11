Super-Linette au pays du Père Noël le conte de Noël de Line Renaud

Line Renaud est désormais auteure de livres pour enfants. Les éditions Dragon D’or publient une collection de livres pour la jeunesse tous écrits par la célébrissime artiste.

Les fêtes de fin d’année arrivant à grands pas, nous avons dévoré l’album Super-Linette au pays du Père Noël.

Il faut savoir que Super-Linette c’est un peu, beaucoup Line Renaud. D’ailleurs, l’adorable grand-mère de l’histoire lui ressemble comme deux gouttes d’eau !

De quoi parle Super-Linette au pays du Père Noël ?

Ce joli conte met en scène Soledad, 6 ans. Un jour, elle rentre de l’école toute retournée. Achille, l’un des garçons de l’école soutient que le Père-Noël n’existe pas !



Quand la mamie magicienne entend cela, elle part tout de suite voir Soledad. Avec son chien trop mimi nommé Pirate, elle entend bien lui redonner le moral et l’emmène faire une promenade au pays du Père Noël, pas celui des supermarchés, le VRAI papa Noël !



Cette histoire feel-good est pleine de jolis sentiments. En lisant Super-Linette au pays du Père Noël on sent le pain d’épice et le chocolat chaud.

Les illustrations de David Lelait-Helo et Lelapain ont un petit côté vintage du plus bel effet. On retrouve dans Super-Linette au pays du Père Noël tout l’esprit bienveillant de Noël avec sa magie et un brin de modernise… Sur l’une des illustrations, le Père Noël tient en main un smartphone ! Hé oui on n’arrête pas le progrès !

Si vous cherchez un joli conte de Noël pour faire patienter les enfants n’hésitez pas à découvrir cet album de Line Renaud ! Un petit cadeau se glisse dans ce livre. En scannant le QR-Code on peut même écouter l’histoire !

