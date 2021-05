Titeuf - La grande aventure album 17 – Quand Titeuf découvre la nature - IDBOOX

Titeuf – La Grande aventure est le 17ème album de Zep édité chez Glénat. La célèbre mèche blonde est de retour dans une BD désopilante.

Un nouvel album de Titeuf est toujours un événement. On ne sait jamais ce qu’il nous réserve mais on sait à l’avance qu’on va passer un bon moment. Zep nous surprend une nouvelle fois en sortant Titeuf de son cadre habituel.

Titeuf et Manu partent en colo au Bois des ours. Loin de la ville, ils vont découvrir la vie en pleine nature. Ils vont découvrir les randonnées, le camping, les toilettes sèches et le compost. C’est très dans l’air du temps mais nos deux compères auraient préféré jouer aux jeux vidéo.

Pour ne rien arranger, cette jungle fourmille de bêtes féroces. Titeuf et Manu vont devoir affronter des moustiques et des hérissons. Ils devront même manger des sauterelles pour survivre dans cet enfer vert. Mais attention Titeuf est pô une mauviette!

Titeuf – La grande aventure est plein d’humour. On commence par sourire puis on rit et on finit par vraiment rigoler aux blagues et aux remarques pleines de bon sens de Titeuf. L’humour est potache mais fin et drôle. Les répliques font mouche à chaque fois.

On adore la séquence avec l’apiculteur et les abeilles. Tchô ! Cet album 17 est un très bon cru. Il sort le 3 juin 2021 en papier et en ebook.

