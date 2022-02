Toc, Toc Qui vit là ? Un livre à énigmes pour les tout-petits - IDBOOX

Toc, Toc Qui vit là ? est un nouveau livre à trous et à énigmes pour les enfants dès 2 ans.



Loretta Giraldo et Nicoletta Bertelle ont imaginé un album tout en carton pour inviter les enfants à découvrir les habitants qui se cachent dans les arbres et les feuillages.



L’écureuil, l’oiseau, la fourmi et bien d’autres animaux fourmillent dans Toc, Toc Qui vit là ? (Ed. Quatre Fleuves). Tout en s’amusant les bambins apprennent à reconnaitre les bestioles et leurs habitats.



Ce livre ludique est une belle entrée en matière pour aiguiser la curiosité des enfants tout en apprenant beaucoup. D’ailleurs, il fait partie de la même collection que Oh les gros yeux dont nous avions parlé précédemment !

Voilà encore une belle découverte de lecture à la fois rigolote et instructive !

Pour vous procurer le livre Cliquez ci ou Cliquez ici

