Tout ce qui conte un album jeunesse subtil et délicat

Tout ce qui conte de Thomas Scotto et Nicolas Lacombe (Ed. Balivernes) est un livre particulier et passionnant à partager entre 9 et 99 ans.

Ce magnifique album nous rappelle la puissance évocatrice des contes populaires qui ont bercé nos enfances au travers des âges. Poésie, jeu avec les mots et illustrations, ici, rien ne laisse indifférent.

La gardienne des objets de contes

L’histoire est celle d’Imelda, un être hors du temps, gardienne des objets de contes. Elle nous emmène à la découverte de sa galerie peuplée et de sa collection pour le moins éclectique.

C’est ainsi que le lecteur est subrepticement embarqué dans l’univers des contes classiques par le biais des objets emblématiques qui les caractérisent.

Trois chaises de taille différente et l’on est avec Boucle d’Or ; le panier ne peut que faire surgir le Petit Chaperon Rouge ; la lampe à huile évoque Aladin ; la pomme est celle de Blanche-Neige et la clef, celle de Barbe-Bleue.

Tout est dans l’évocation, dans la réminiscence de ce que chacun aura gravé dans sa mémoire d’enfant auquel des contes merveilleux ont été lus.

Imelda est animée par le désir impérieux de transmettre son trésor, allégorie de la transmission des trésors que sont les contes.

L’indication discrète qu’elle laisse à ceux qui le découvriront résonne ainsi : Ces trésors sont à vous depuis toujours, en somme, Redevenez pour eux (ndlr : les enfants) les passeuses et passeurs. Ils attendent vos yeux, vos voix et votre cœur.

A Tout ce qui conte, sous le charme

Tout dans cet album à l’ancienne n’est que raffinement et délicatesse : illustrations comme faites au pochoir tremblé, papier façon papyrus, grand format à la française, une superbe clef dorée en couverture.

Les vignettes de rappel des objets associées aux titres des contes en fin d’album ne laissent aucun doute sur l’intention des auteurs : transmettre.

Oui, tout ce qui compte ici est de se laisser porter au fil des objets choisis, de leur illustration graphique et textuelle finement ciselée.

Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Trouvez d’autres Idées BOOX livres pour les enfants ici.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités

Chronique rédigée par Florence Lesavre et Régine Barat