Trois livres rigolos qui parlent de cochons - IDBOOX

Les cochons dans les livres on adore ! Voici une sélection de trois livres pour la jeunesse qui parlent de cochons mignons, drôles et attachants !

Le chevalier Edmond et son cochon, Les petits bonsoirs et Bon appétit petit cochon.

Bon appétit petit cochon d’Elisabeth de Lambilly et Laure du Faÿ

Bon appétit petit cochon (Ed. Tourbillon) est un livre Pop-Up. Pensé pour dédramatiser le moment du repas, il met en scène un beau cochon en mode Pop-Up à chaque page.

Ce petit cochon ne veut pas manger, on ne sait plus quoi faire pour qu’il s’alimente, surtout qu’il a très faim. Si votre enfant a un peu de mal au moment de manger, ce livre va décoincer la situation. On inverse les rôles, c’est au jeune lecteur de donner à manger au cochonnet. C’est drôle et très utile pour éviter des moments de tension à la maison.

Lecture conseillée à partir de 2 ans Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Les petits bonsoirs de Danielle McLean et Gareth Williams

Les petits bonsoirs (Ed. Quatre Fleuves) est un adorable livre animé de Flaps à découvrir. Le moment du dodo est important.

Ici les auteurs prennent les animaux de la ferme et leur rituel à chacun pour aller au lit. Le mouton, la poule, le chien, le mouton, le poussin et bien sûr le cochon s’apprêtent à aller au lit. Le livre explique avec douceur tout ce qu’on doit faire avant d’aller au lit sans oublier bien sûr le meilleur moment… l’histoire avant le dodo.

Cet album cartonné, va plaire à tous les enfants y compris aux petits récalcitrants qui rechignent à aller au lit.

Amusant et coloré, les petits flaps à soulever ajoutent au jeu et on aime beaucoup ça !

Lecture conseillée à partir de 2 ans Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Le Chevalier Edmond et son cochon de Richard Petitsigne et Jess Pauwels

Le Chevalier Edmond et son cochon (Glénat Jeunesse) est un conte moderne plein d’humour.

Le Prince Edmond est chargé d’une mission par son père le roi. Il doit se rendre dans l’empire du Sucre Maléfique, une contrée dangereuse. Edmond doit éviter les pièges et délivrer la princesse prisonnière. Ce petit prince flegmatique est heureusement accompagné de son adorable destrier, le cochon Aristote (tout un programme ! ).

Après moultes aventures, ils trouvent la princesse mais voilà, Edmond ne rentrera pas avec elle, il va en choisir une autre hé oui !! Cet album est très drôle, les jeunes lecteurs auront envie de lire et relire ce livre tant l’histoire est sympa, originale dans le texte et les illustrations !

Lecture conseillée à partir de 6 ans Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

