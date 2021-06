Tu lis quoi ? Un album jeunesse à lire et à relire ! - IDBOOX

Tu lis quoi ? Tiens, en voilà une bonne question !! Sur idboox on aime toutes les lectures et comme Emma, Zoé, Djémal et tous les autres copains de cet album, on n’est pas sectaires !

Journal, mail, BD, manga, roman, courrier, poésie que c’est beau la lecture !

Tu lis quoi ? de Géraldine Collet et Mylène Rigaudie est un album jeunesse pensé pour les 4 ans et plus. Ce petit livre est une invitation au plaisir de la lecture, il montre avec brio le pouvoir des livres dans nos vies.



Avec humour et délicatesse, les autrices nous charment et nous envoûtent par les mots, les illustrations pleines de malice pour mieux inciter les jeunes à lire de tout et encore plus !



Tu lis quoi ? (Glénat Jeunesse) est à mettre pendant longtemps dans toutes les bibliothèques !

