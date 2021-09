Un baiser qui palpite là, comme une petite bête, la vie des ados dans un roman - IDBOOX

Comment le suicide d’Iris, élève de Terminale, va susciter un tsunami au lycée et révéler de lourds secrets.

C’est tout le propos de Un baiser qui palpite là, comme une petite bête de Gilles Paris (Gallimard Jeunesse).

A la mémoire d’Iris

Ce roman palpitant et rythmé s’adresse à des ados (et pas que…); il est raconté par des adolescents avec leur langage ce qui le rend vivant (heureusement l’auteur a intégré un lexique en fin du livre pour aider les adultes à suivre.)

Iris pense que devenir une fille facile pourra effacer ce viol douloureux commis sur elle par son beau-père.

Mais non, et pour en finir, elle se suicide.

Chaque lycéen proche d’Iris, Tom et Emma les jumeaux, Solal, le beau métis, Chloé, Sarah et bien d’autres, va raconter son quotidien pendant cette période. Ils vont se rendre compte de leur part de responsabilité dans le suicide d’Iris.

À travers cette histoire poignante, peu rassurante par certains faits, le lecteur va découvrir le quotidien de ces jeunes confrontés au sexe, à la drogue, aux premières fois, à l’amour, à l’amitié, aux teufs et à leurs dérives, à l’alcool, à leurs failles et leurs blessures, ainsi qu’à leurs limites, leurs passions, le laxisme ou l’autorité des parents et des adultes en général.

Au cours du récit, les jeunes prennent conscience de leur insouciance et de leur méchanceté envers Iris qui ne le méritait pas et décident de la venger.

Emotion et fragilité

Un baiser qui palpite là comme une petite bête met en exergue la fragilité de ces jeunes en quête d’identité. Il reflète parfaitement leurs préoccupations premières, les études n’étant que secondaires.

Cet ouvrage n’est pas facile à critiquer en tant que mère, mamie et médiatrice du livre, il m’a un peu dérouté dès le début en découvrant la vie trépidante, secrète et aussi dangereuse de ces ados.



Gilles Paris (notamment auteur de : L’autobiographie d’une courgette) a fait de ce roman, un condensé de vies d’ados pour rendre ce livre palpitant.

Cette lecture passionnante devrait faire partie des livres obligatoires pour tous les adultes (parents, bibliothécaires, médiateurs, enseignants…) qui côtoient des ados.

Lecture conseillée à partir de 15 ans

