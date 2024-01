Un dinosaure par jour, la bonne résolution des enfants !

Un dinosaure par jour de Miranda Smith, Jenny Wren, juan Calle Xuan Le, Max Rambaldi et Olga Baumet est publié chez Casterman.

Cet album à conseiller dès 6 ans, dispose d’un grand format avec des illustrations soignées et très détaillées.

C’est un panorama de tous ces animaux disparus, qui procure toujours l’intérêt des petits et des grands en le découvrant. On fait leur rencontre chaque jour, un par un !



Un dinosaure par jour promet de belles heures de partage pour prendre connaissance de leur vie, de leur alimentation, de leur taille et de leur poids. On scrute aussi ces dinos dans leur environnement et on en apprend plus sur leur disparition.



Ce livre détaille 365 dinosaures à découvrir au fil de l’année. Il passionnera enfants et parents invitant chacun à se cultiver, et pourquoi pas, aller plus loin en faisant une visite dans un musée, dans un parc …

En famille vous pouvez même faire un calendrier spécial en recherchant quel dinosaure correspond à la date d’anniversaire de chacun …

Lire, jouer, s’enrichir en connaissances, partager de bons moments, voilà un beau défi pour 2024 !

