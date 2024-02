Un Jardin de Bonheur – Un album somptueux à lire dès 4 ans

Britta Teckentrup et Glénat Jeunesse invitent les jeunes lecteurs à faire une promenade onirique et poétique.



Un Jardin de Bonheur est un album somptueux par son texte, ses illustrations et ses découpes absolument superbes !

Le petit garçon n’arrive pas à dormir. Alors, l’étoile l’invite à venir explorer la nature, à voir comment le lapin, le renard et les autres animaux vont se coucher.

Grâce à sa lumière, elle transporte avec elle l’enfant qui découvre tout en se détendant, les bienfaits du sommeil.

À la fin du livre, la petite étoile lui dit : « À présent, tu as découvert ton jardin enchanteur. Et moi, je veillerai sur toi pendant ton sommeil tranquille et rêveur, jusqu’au matin, où tu ouvriras les yeux sur une nouvelle journée constellée de petits bonheurs ».

Le thème de la nuit et du rêve est magnifiquement exploré par l’autrice. Un Jardin de Bonheur est à mettre dans la bibliothèque familiale, c’est un petit bijou !

