Un livre a disparu, un roman enfants pour l’amour du livre

Un livre a disparu est un petit roman illustré pour les enfants qui savent déjà lire. Marie-Christine Hendrickx et Alice Reuter invitent les juniors à la lecture, en parlant de quoi…. De livres !

L’autrice s’est inspirée des bibliothèques de rues d’ATD Quart Monde et de ses échanges avec les familles les plus démunies.

Dans Un livre a disparu le lecteur fait la connaissance de Samuel et de Jade. Samuel désire changer les idées de sa petite sœur. La vie est si difficile pour eux, un père absent, une maman qui travaille sans cesse pour joindre les deux bouts. Alors ce jeune garçon décide de faire la lecture à haute voix à sa sœur, histoire de la faire rêver et de s’évader ensemble.



Mais un jour, ils rencontrent deux bibliothécaires dans la rue, ce moment va changer leur vie !

Les Editions ATD Quart Monde ont eu raison de publier ce court roman destiné à la jeunesse qu’elle soit éloignée de la lecture ou non. Ce livre bienveillant et attachant est une ode à la lecture, à l’envie des mots. Il sensibilise les plus jeunes à l’importance de ceux-ci pour mieux grandir et s’épanouir.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

