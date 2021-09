Un spectacle à compter – Un livre qui conte les chiffres - IDBOOX

Et si on allait au théâtre ? Et si on apprenait à compter tout en s’amusant ?

C’est la proposition de Sara Gavioli dans ce tout nouvel album Un Spectacle à Compter (Seuil Jeunesse).

Attention Mesdames et Messieurs dans un instant le spectacle commence !

Entrons dans ce théâtre peuplé d’autruches, de pingouins, de singes et de tas d’autres animaux.

L’enfant découvre les coulisses d’une salle de théâtre tout en se familiarisant avec les chiffres et les nombres. L’autrice jongle avec les chiffres avec humour et poésie. 1 guichetier vous attend, il ne reste que 2 places, Les 3 portes des loges sont fermées, … et on va jusqu’à 1000 !



Les illustrations somptueuses enveloppent ce joli moment de découverte ludique et instructif.

Au fil des pages on va de surprise en surprise, et on rit beaucoup. A l’heure de la rentrée scolaire ce livre jeunesse va donner un coup de pouce aux petits.

Lecture conseillée de 3 à 5 ans

