Une bouteille dans l’océan, l’épopée d’un déchet dans la mer

Sensibiliser les enfants à la préservation de la planète, oui mais comment ? De nombreux livres existent sur le sujet mais “Une bouteille dans l’océan” est un livre à part.

Mathias Friman, nous raconte l’histoire de la dérive d’une canette de soda dans l’océan et jette à sa façon une énième bouteille à la mer.

Grandes doubles pages, illustrations noir et blanc ressemblant à des tableaux, quelques phrases et cela suffit à la prise de conscience.



Cotons tiges, bouteilles en plastique, masques … ces déchets sont montrés sans un mot ou presque au fil des pages et au fur et à mesure, les merveilleux hippocampes, sardines et autres habitants de l’océan disparaissent. « On aurait dû me recycler on m’a jetée sur le rivage » écrit l’auteur…



Une bouteille dans l’océan (Seuil Jeunesse) est un livre précieux, fort, qui donne à réfléchir et surtout à agir… chacun à notre niveau. Alors peut-être que cet été enfants et grands seront plus attentifs à protéger les plages, l’eau et tous les habitants qui peuplent nos magnifiques océans. Lecture conseillée à partir de 5 ans.

Pour vous procurer ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Trouvez d’autres livres pour les enfants dans notre rubrique ici